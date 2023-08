Polícia Militar apreende grande arsenal de armas e munições

Uma grande quantidade de armas de fogo e munições foram apreendidas na residência de um morador de Bastos, na madrugada desta segunda-feira, dia 28. A apreensão foi realizada por volta das 01h30 pela Polícia Militar, equipe do cabo Carlos e cabo Gomes, com apoio do 1º sargento Silas e cabo Conelian, cabo Nogueira e soldado Aoqui e cabo Rodrigues e soldado Matheus

Segundo a corporação, os policiais acionados para atendimento de ocorrência de desinteligência e ameaça e ao chegarem no local, pelo quintal da residência, feito contato com moradores, que relataram que estavam sendo ameaçados por um indivíduo e que este portava uma arma de fogo e, enquanto as partes relatavam suas versões, veio ao encontro da equipe o acusado que foi indagado sobre e informou que a arma estava na sala sobre o sofá.

Ainda de acordo com a Polícia Militar, após ser autorizada a entrada na residência pelo próprio acusado, foi localizou o armamento no sofá da sala e o indiciado foi indagado se teria mais armas na residência e informou que não, que as que tinha já havia vendido, porém, foi revelado a equipe que provavelmente teria mais armamento no quarto e, após breve busca, foi localizado em um armário várias armas longas e curtas de diversos calibres, munições de diversos calibres, bem como acessórios de armas de fogo, tais como, lunetas, miras, lanternas, e silenciadores.

Os policiais militares informaram também que foram encontrados em um cômodo separado da casa, onde funciona uma oficina de cutelaria, outros vários equipamentos e apetrechos para recarga de munição, entre eles, uma máquina de recarregar munição, pólvora, espoletas, cartuchos deflagrados e projéteis de diversos calibres e balança de precisão.

A Polícia Militar destaca que o indivíduo não apresentou documentação das armas localizadas e diante dos fatos foi dada voz de prisão e o mesmo conduzido até a Central de Polícia Judiciária em Tupã, onde a delegada Janaína Antoniazzi ratificou a prisão em flagrante por violência doméstica, ameaça, posse de arma de uso Permitido, posse de arma de uso restrito, e o indiciado permaneceu à disposição da Justiça.

Todo armamento, acessórios, munições foram recolhidos e apresentados à autoridade. Compareceram no local da ocorrência a equipe da Polícia Científica de Tupã.