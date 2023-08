FLÓRIDA: Câmara recebe sugestões de cidadãos em audiência pública

Foi realizada na segunda-feira (21), uma audiência pública na Câmara Municipal de Flórida Paulista, com o intuito de receber as sugestões dos cidadãos quanto às demandas da comunidade junto ao município.

Marcaram presença além de lideranças da comunidade e convidados, o prefeito Wilson Fróio Júnior, presidente da Câmara professor Rafael; os vereadores Priscila Lima Palomares, Thiago Ribeiro e Ricardo David de Oliveira; o secretário de Agricultura Cleber Oliveira, representantes da Paróquia Nossa Senhora Aparecida e da associação comercial.

Após ser aberto pelo presidente do legislativo, professor Rafael, o evento teve a explanação da procuradora jurídica Mayla Furlanetti que fez uma breve apresentação sobre o orçamento público e as leis orçamentárias; foram distribuídos questionários, onde os participantes puderam explanar suas ideias e reivindicações que, após serem triadas, passarão pela comissão formada na Câmara Municipal e vão compor um pacote enviado ao Poder Executivo visando implementá-las conforme haja a legalidade, dentro do orçamento municipal.

O encontro foi analisado como muito positivo, tanto pelo presidente da Câmara, professor Rafael, quanto pelo prefeito Fróio, que além de elogiar a iniciativa, se colocou à disposição da Casa de Leis e da população para juntos buscarem soluções para as demandas apresentadas.

Novas audiências públicas deverão ser realizadas, visando ouvir os munícipes na apresentação de suas demandas.

A população também pode colaborar, enviando sugestões para a Ouvidoria da Câmara Municipal, através do site: https://www.camarafloridapta.sp.gov.br/ouvidoria.