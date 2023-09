Prefeitura realiza montagem da estrutura da 60ª Expo Prudente

Teve início a montagem da estrutura dos 80 camarotes da 60ª Expo Prudente. O Recinto de Exposição Jacob Tosello é preparado para receber o evento.

No Recinto de Exposição Jacob Tosello já teve início a montagem da estrutura referente à 60ª Expo Prudente. Os trabalhos se iniciaram com a montagem dos 80 camarotes na arena onde ocorrem os shows principais do evento. Cabe lembrar que a estrutura do recinto já foi revitalizada para receber a festa.

A 60ª Expo Prudente ocorre de 13 a 16 de setembro com diversos shows, praça de alimentação, parque infantil, estandes, e exposição de animais. A FEAPP ficará responsável pela Praça de Alimentação.

Para quem deseja assistir aos shows nos camarotes. Os interessados em adquirir os camarotes podem entrar em contato através do (18) 99767-4675. Lembrando que, para quem optar por prestigiar as apresentações da pista, a entrada é gratuita para todos os shows, exceto o da primeira noite (13 de setembro), com a dupla Zé Neto & Cristiano. Os ingressos já estão disponíveis no site www.bancadoingresso.com. br e nos pontos de vendas.

Na quinta-feira, dia 14, a festa continua com Bruno e Barreto. Na sexta-feira, dia 15, será a vez de Pedro Paulo e Alex. No Sábado, o encerramento contará com a dupla Zé Henrique e Gabriel e ainda Hugo e Guilherme, cuja participação foi anunciada oficialmente no último sábado (26).