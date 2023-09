Homem é preso após tentar “passar a mão” e mulher na rodoviária de Lucélia

Um homem foi preso por importunação sexual na rodoviária de Lucélia.

O crime, que ocorreu por volta das 21h10 de sexta-feira (1), foi divulgado neste domingo pelo Setor de Comunicação da Polícia Militar.

A viatura foi acionada e no Terminal Rodoviário, os policiais fizeram contato com o motorista do ônibus no qual um passageiro havia tentado passar as mãos nas partes íntimas de uma mulher, o que, segundo consta no boletim de ocorrência, teria sido presenciado por uma testemunha.



O homem foi revistado, mas nada de ilícito foi encontrado.

Ele foi levado para o Plantão Policial e permaneceu detido à disposição da Justiça.