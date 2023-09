FLÓRIDA: Fundo Social realiza entrega de kits de hortifrutis

No último dia 22 de agosto, o Fundo Social do município de Flórida Paulista realizou a entrega de 100 kits de hortifrutis às famílias em situação de vulnerabilidade social que estão inseridas no acompanhamento da assistência social.

De acordo com o Fundo Social, a ação é promovida em parceria com a Secretaria Municipal de Agricultura.

Os kits serão entregues quinzenalmente por período determinado, visando amparar as famílias na questão alimentar.

Vale destacar que a entrega dos kits é organizada de acordo com o território e vulnerabilidade social, em forma de rodízio, objetivando atender toda população vulnerável.

O Fundo Social de solidariedade, através de sua presidente Nelci Ramalho de Araújo Fróio, agradece a toda equipe envolvida no projeto e se coloca à disposição da população.