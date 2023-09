VI Ciclo de Palestras na Faccat Celebra o Dia do Profissional de Educação Física

Evento promovido pela Faculdade Faccat reúne especialistas e estudantes em homenagem à data

Nos últimos dias 31/08 e 01/09, a Faculdade Faccat celebrou o Dia do Profissional de Educação Física com a realização do VI Ciclo de Palestras, um evento que reuniu especialistas, acadêmicos e profissionais da área para debater temas relevantes e promover a troca de conhecimento.

O Dia do Profissional de Educação Física é uma data importante que destaca a relevância desses profissionais na promoção da saúde, do bem-estar e da qualidade de vida da população. A Faculdade Faccat, comprometida com a formação de futuros profissionais dessa área, organizou o VI Ciclo de Palestras como uma maneira de homenagear e valorizar a contribuição desses profissionais para a sociedade.

O evento, que aconteceu no campus da Faccat, contou com a participação de renomados palestrantes, professores e egressos da instituição, que compartilharam seus conhecimentos e experiências com os participantes. Entre os temas abordados nas palestras, destacaram-se:



Entendo sobre Artrite Reumatoide: Foi conduzida pelo renomado especialista em Ortopedia e Traumatologia, Dr. Wendel Aculha Espindola, com vasta experiência na área, o Dr. Wendel proporcionou uma visão abrangente e detalhada sobre a artrite reumatoide, abordando desde sua etiologia até os tratamentos mais recentes disponíveis.

Artrite Reumatoide, o Impacto do Exercício Resistido na Dor e Amplitude Articular: A relação entre o exercício resistido e o alívio da dor, bem como o aumento da amplitude articular, tem sido objeto de estudo e interesse crescente na área de Educação Física e Saúde. Para discutir esse tema de extrema relevância, a Faculdade Faccat teve a honra de receber o renomado Professor Mestre Carlos Alberto Gomes Barbosa para ministrar uma palestra esclarecedora sobre o assunto.

Durante o evento, o Professor Mestre Carlos Alberto Gomes Barbosa enfatizou a importância da individualização dos programas de exercício, levando em consideração as necessidades e limitações de cada paciente. Ele também destacou a relevância de uma abordagem multidisciplinar, envolvendo fisioterapeutas, educadores físicos e profissionais de saúde, para garantir resultados positivos e seguros.

Ao final da palestra, houve um período de perguntas e respostas, permitindo que os participantes esclarecessem dúvidas e compartilhassem suas experiências. A interação entre o palestrante e o público enriqueceu ainda mais o evento, promovendo uma troca valiosa de conhecimentos.

A Faculdade Faccat teve o privilégio de receber egressos ilustres Jobson Aparecido Pereira e Marcus Vinicius Osipov para uma palestra inspiradora que abordou o tema “Da Sala de Aula para o Mercado de Trabalho”. O evento proporcionou aos estudantes e membros da comunidade acadêmica a oportunidade de aprender com as experiências e insights valiosos de profissionais que trilharam o caminho da educação superior e agora brilham no mercado de trabalho.

A transição da sala de aula para o mercado de trabalho é um momento crucial na vida de qualquer estudante universitário, e muitas vezes é marcada por desafios e incertezas.

Durante a palestra, os egressos compartilharam suas histórias pessoais de sucesso, destacando os obstáculos que enfrentaram e as escolhas que fizeram para atingir seus objetivos profissionais.

O Professor Mestre João Roberto Cordioli Junior, coordenador do curso de Educação Física da Faccat, expressou sua satisfação com o sucesso do evento: “O VI Ciclo de Palestras foi uma oportunidade valiosa para nossos estudantes e profissionais da área se atualizarem e se inspirarem. É fundamental reconhecermos a importância do trabalho dos profissionais de Educação Física e continuarmos investindo em sua formação.”

O VI Ciclo de Palestras na Faccat em comemoração ao Dia do Profissional de Educação Física foi, sem dúvida, um marco na promoção do conhecimento e na valorização desses profissionais. A instituição reafirma seu compromisso com a educação de qualidade e o desenvolvimento contínuo de seus estudantes, preparando-os para se destacarem no mercado de trabalho e contribuírem positivamente para a sociedade.

O sucesso do evento é um reflexo do empenho da Faccat em promover a excelência na formação de profissionais de Educação Física e sua dedicação em celebrar e reconhecer o trabalho essencial desses profissionais na promoção da saúde e do bem-estar de todos.

O VI Ciclo de Palestras na Faccat foi, sem dúvida, um momento enriquecedor para todos os participantes, que saíram do evento com novos conhecimentos, perspectivas e motivação para continuar a desempenhar um papel fundamental na promoção da saúde e da atividade física em nossa sociedade.