FLÓRIDA: Prefeito Fróio assina convênio em SP para ampliação de creche escola na Vila Monteiro

O prefeito Wilson Fróio Júnior, esteve nesta semana na Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, a “SEDUC”, onde assinou o convênio para a ampliação da Creche “Maria Yvone Fróio”, localizada na Vila Monteiro II, em Flórida Paulista.

O valor total do convênio celebrado entre o Governo do Estado e o Município, é de R$ 506.133,97, sendo destinados R$ 313.876,00 de recurso estadual e R$ 192.257,97 do cofre público municipal, como contrapartida.

Com a assinatura do convênio, o próximo passo será a licitação da obra, que serão construídas três salas amplas e dotadas de toda a estrutura para abrigar os alunos e ainda a cobertura de acesso do prédio atual ao anexo.

Em conversa com a reportagem do jornalismo Folha Regional, o prefeito Fróio e o vice Nei Gazola comemoraram a assinatura do importante convênio, uma vez que se trata de uma melhoria buscada há muito tempo e que agora se tornará realidade, melhor atendendo as crianças que são diariamente recebidas na creche diariamente.

Fróio também enfatizou a parceria do deputado estadual Vinicius Camarinha em mais esta conquista e também do governador Tarcísio de Freitas, secretário de governo e relações institucionais, Gilberto Kassab e o assessor especial Carlos Koji Takahashi que possui forte vínculo com Flórida Paulista.