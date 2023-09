Gusttavo Lima abre shows da Expô 2023 em Araçatuba; confira a programação

O grande momento dos grandes shows da Expô Araçatuba começa nesta semana, no Recinto de Exposições Clibas de Almeida Prado, com a expectativa de reunir mais de 250 mil pessoas durante os oito dias de festa, o que a consolida como uma das maiores e mais importantes feiras agropecuárias do Brasil.

A grade de apresentações artísticas abre com Gusttavo Lima já na quarta-feira, 6. A dupla Maiara & Maraisa fará, na quinta-feira, 7, show solidário — o ingresso para pista é 1 quilo de alimento não perecível, com arrecadação destinada ao Fundo Social de Solidariedade do município.

Jorge & Mateus e DJ Tortorella vão ao palco na sexta, 8. Para o sábado, 9, e domingo, 10, estão previstos os shows do DJ Alok e da dupla Henrique & Juliano, além do musical infantil “Sonhando com Mickey”.

Já no dia 15, sexta-feira, será a vez de Ana Castela e Gustavo Mioto se apresentarem na Expô Araçatuba. No sábado, 16, Luan Santana e a dupla Zé Neto & Cristiano. Finalizando a programação, no domingo 17, o musical infantil “Hakuna Matata” encerra a feira.

Organizada pela empresa Viva+ Entretenimento, em parceria com o Siran (Sindicato Rural da Alta Noroeste), a Expô vai ocorrer entre os dias 6 e 10 e 15 e 17 de setembro, com shows e atrações todas as noites, além de provas equestres, congressos, parque de diversões, praça de alimentação e lojas. Tudo numa área de mais de 25 hectares.

São quatro setores diferentes para os shows: pista, área VIP, camarote presidente e camarote Texas Bull (com open bar de vodca, uísque, gin, água, refrigerante e cerveja).

O valor do ingresso para o recinto é de R$ 10 por dia. A entrada dá acesso aos estandes, ao parque de diversões e à praça de alimentação, mas não aos shows. Já os ingressos de pista, área VIP e camarotes, destinados para quem vai aos shows, também dão acesso às demais áreas do recinto, não sendo necessário adquirir dois ingressos.

A abertura dos portões para os shows, de quarta a sábado, será às 20h, e aos domingos às 13h. Os ingressos estão disponíveis no link.

Três arenas

O evento deste ano terá estrutura maior e uma série de novidades. Uma delas é que, para o bem-estar dos animais e do público — devido às altas temperaturas na região nesta época do ano — a Expô terá formato inédito, com três arenas cobertas de 6 mil metros quadrados cada, com um bosque interligando as arenas e proporcionando trânsito entre ambientes mais fácil e confortável.