Eletro Lis/Flórida Paulista é o campeão do Torneio ADPM em Adamantina

A diretoria da ADPM (Associação Desportiva Policia Militar Regional de Adamantina), em parceria com a SELAR (Secretaria de Esportes, Lazer e Recreação de Adamantina), sob coordenação da competição de Jorge Pinheiro “Jorjão”, organizou o 6° Torneio Regional da “Independência” de Futebol Médio.

Dezesseis equipes de Adamantina e cidades vizinhas participam do evento esportivo que realizado nesta quinta-feira, feriado de7 de setembro.

Equipes participantes: San Remo, Portuguesa, Os Quaiados, Vila Jamil, Spaten, Panela Caipira/ Morro, Furacão F.C, Vila Freitas, River Plate / Lucélia, Hookan Valen/ Supermercado Godoy /Nova Foto e Ótica, ADPM, Rede Bull/Pigari’s, Gorni Gás/Salmourão, Eletro Lis/ Flórida Paulista, Adamantina City F.C e PSG/ Adamantina.

A equipe da Eletro Lis/Flórida Paulista foi a campeã do torneio ao vencer na final a equipe da Vila Freitas. A partida terminou empatada em 1 a 1 no tempo normal, sendo que na cobrança de pênaltis o goleiro Forate defendeu a cobrança e o atleta Diogo marcou o gol do título.

CLASSIFICAÇÃO

Campeão- Eletro Lis/ Flórida Paulista

Vice-campeão: Vila Freitas

3º Colocado: Hookah Valem F.C./ Supermercado Godoy

4º Colocado: San Remo

Artilheiro: Xandy Padeiro 2 gols (Vila Freitas)

Goleiro Menos Vazado: Forate (Eletro Lis)