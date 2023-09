IRAPURU: Cerimônia de troca de faixa da equipe de Karatê

Na sexta-feira, dia 1º de setembro, os karatecas do “Karatê Irapuru”, participaram da cerimônia de entrega de faixas.

Os atletas que estiveram na segunda etapa do Campeonato Estadual do Mato Grosso do Sul, também receberam certificados pela classificação que obtiveram no evento esportivo.

O prefeito Mazinho, o Diretor de Esportes Elvis e o Sensei Alex Chiaradia estiveram presentes na cerimônia.

Os pais e familiares também participaram do evento, sendo que a emoção e orgulho deram o tom da noite.

O Sensei Alex aproveitou para enfatizar a importância da força do grupo para que todos possam estar evoluindo como atletas e como cidadãos.

Amanhã, dia 9 de setembro, 20 karatecas estarão representando o Município de Irapuru no 4° Open Nacional que será realizado na cidade de Três Lagoas/MS, sendo um Campeonato oficial do calendário da CBK (Confederação Brasileira de Karatê).