MARIÁPOLIS: Almoço e show de prêmios da Paróquia Imaculada Conceição

Acontecem no próximo dia 17 (domingo), o tradicional almoço e show de prêmios da Paróquia Imaculada Conceição de Mariápolis.

O evento será realizado no Centro Comunitário, com início às 12h, voltado para as famílias de Mariápolis e da região.

Já o show de prêmios, proporcionará aos participantes, concorrerem aos seguintes itens: TV 43 polegadas, celular Sansung, um kit eletrodoméstico, uma fritadeira elétrica e um carneiro.

Para obterem mais informações e colaborarem com o evento, os interessados podem entrar em contato com a Secretaria Paroquial.

O padre Domingos de Jesus convida todos os fiéis e a população de Mariápolis e cidades vizinhas para participarem de mais este evento prol às obras da igreja católica junto a comunidade.