Morador de Flórida Paulista envolvido em acidente com morte em Pacaembu segue internado

O floridense Jorge Moreira, 58 anos, popularmente conhecido como “Jorginho”, vítima de um grave acidente ocorrido na noite desta sexta-feira (8), no acesso 616/294 da Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, próximo do Rotary Club em Pacaembu, segue internado na Santa Casa de Adamantina.

Ele estava no veículo Corolla com placas de Flórida Paulista que colidiu de frente com o Gol em que estava um vigilante pacaembuense com 36 anos.

Com o impacto entre os dois veículos, o condutor do Gol foi socorrido e levado inicialmente ao Pronto-Socorro de Pacaembu, transferido para Adamantina, mas infelizmente, não resistiu e acabou falecendo.



Já Jorginho, que estava no Corolla, também sofreu ferimentos, foi levado ao Pronto-Socorro de Pacaembu e encaminhado para exames e atendimento avançado em Adamantina.

Logo após o acidente, Jorge passou pelo teste do bafômetro que teve como resultado “0” para ingestão de bebida alcoólica. Por falecer logo após o acidente, não foi possível realizar o teste no motorista do Gol.

Momentos antes da postagem desta notícia, nossa reportagem falou com Ariane Fernanda, esposa de Jorge que informou sobre o seu estado de saúde.



“Ele segue internado na Santa Casa de Adamantina, ainda bastante abalado com o ocorrido, passou por exames de imagem e aguarda o resultado, bem como a avaliação médica”, disse a esposa.

Ariane aproveitou a oportunidade para agradecer aos amigos e pessoas de todos os segmentos que têm enviado mensagens demostrando preocupação com Jorginho.

Sobre a vítima fatal do acidente, ainda não foram divulgados os horários de velório e sepultamento.

A Polícia Civil abriu inquérito e vai apurar o caso. Imagens e dados coletados pela Perícia Científica vão ajudar a esclarecer as causas do acidente.