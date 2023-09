Homem é preso acusado de abusar de criança de 11 anos

Um homem de 43 anos foi preso acusado de abusar sexualmente de uma criança de 11 anos na tarde deste domingo (10), em Flórida Paulista.

Conforme o boletim de ocorrência, a equipe policial foi acionada pelo pai da vítima, que afirmou que o padrasto de outra menina, amiga da menor, teria lhe mostrado vídeos pornográficos e ainda praticado os abusos.

Na primeira busca feita pelos militares, não foi possível localizar o acusado, porém, após voltarem do Plantão Policial de Adamantina, os policiais retomaram o patrulhamento com vistas ao mesmo, que foi encontrado, questionado e negou ter praticado o crime.

Diante da situação, ele foi levado para a Delegacia de Polícia em Adamantina, onde o delegado plantonista determinou sua prisão em flagrante. O celular do acusado foi apreendido.

Vale destacar o empenho dos policiais militares, que mesmo após terem apresentado e finalizado a ocorrência em Adamantina, retomaram as buscas até a localização do acusado, obtendo sucesso em prendê-lo em flagrante, dando pronta resposta à comunidade diante do crime.