Abertura da 60º Expo Prudente será nesta quarta-feira, a partir das 14h

Portões da Expo Prudente serão abertos nesta quarta-feira, a partir das 14h, com exposições, estandes, praça de alimentação e parque de diversão.

A abertura da 60º Expo Prudente será nesta quarta-feira, dia 13 de setembro às 14h. A partir deste horário, os portões do Recinto de Exposições Jacob Tosello estarão abertos para a receber o público de toda a região, que poderão visitar os mais de 40 estandes de expositores, exposição de animais, feira de artesanato, praça de Alimentação, parque de diversões, dentre outras atrações, que já estarão liberadas.

A 60º Expo Prudente ocorre de 13 a 16 de setembro, com uma grade de shows e atrações. A Expo contará ainda com uma programação de rodeios, além do Leilão, no dia 15 de setembro, a partir das 19h: o Leilão Quarto de Milha e Paint House, no Recinto. Sobre os leilões, mais informações e reserva de meses, através do telefone (14) 3236-3000.

A Expo Prudente foi incluída pela primeira vez incluída no Circuito Brahma, como uma das maiores feiras do Brasil. A Expo oferece uma grade de shows gratuitos (exceto 13/09), além de camarotes e boates.

A Praça de Alimentação será administrada pelas entidades através da FEAPP, Haverá ainda na área dos estandes as Carretas do Banco do Brasil, Sebrae e Senai.

Confira a programação completa da 60º Expo Prudente:

– 13/09-Quarta-feira (Único Show pago) – Zé Neto &Cristiano; ingressos pelo site: www.bancadoingresso.com. br.

-14/09- Quinta-feira (Entrada Franca) – Bruno & Barreto;

– 15/09-Sexta-feira (Entrada Franca) – Israel & Rodolfo/ Pedro Paulo & Alex

– 16/09-Sábado (Entrada Franca) – Zé Henrique & Gabriel / Hugo & Guilherme.

Serviço: Sobre os leilões mais informações e reserva de meses através do telefone (14) 3236-3000