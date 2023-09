MINEIRO SERRALHERIA atendendo no Distrito Industrial

A empresa mais tradicional de Flórida Paulista, no segmento de serralheria, a “Mineiro Serralheria” agora está atendendo em novo endereço, no Distrito Industrial.

Localizada próximo da rotatória do recinto de rodeio, na rua Osvaldo Teixeira Ferracini, a Mineiro Serralheria, que antes já contava com depósito e confecção de produtos naquele local, agora migra também o seu atendimento aos clientes para o mesmo endereço.

Líder na fabricação de portões, grades, calhas, rufos, pingadeiras, forro de PVC e obras em geral, a Mineiro Serralheria está há décadas atuando fortemente no comércio de Flórida Paulista, com o comando do empresário Antônio Carlos Pereira, o “Mineiro”.