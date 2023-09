Assalto a carro-forte em Limeira durou cerca de 5 minutos, diz polícia; veja ponto a ponto do crime

Ainda segundo o Burger, ações criminosas como essa costumam ter planejamento e coordenação. O tempo de execução precisa ser curto, explica o delegado, justamente para evitar a chegada da polícia durante a ação.

“Duram, talvez em torno de cinco e, no máximo, dez minutos, justamente para evitar que as forças de segurança se aproximem do local. […] Esse tipo de organização criminosa sempre age de forma coordenada, com planejamento. Utilizam munições e armamentos de grosso calibre, para romper a blindagem, e explosivos a fim de estourar o cofre e levar o dinheiro dessas empresas”, analisa.