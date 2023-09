IRAPURU: Playground está sendo instalado na Creche Municipal

Na manhã do dia 6, foi iniciada a instalação do novo playground da Creche Municipal; as obras de reforma e ampliação do prédio estão praticamente concluídas.

O novo espaço faz parte do projeto de ampliação da Creche Municipal visando garantir maior conforto e novas vagas para as crianças.

De acordo com a administração municipal, a escola Pedro Leite Ribeiro também será contemplada com a instalação de playground.

Além de criar espaço de lazer e recreação para as crianças, o espaço visa proporcionar um ambiente cada vez mais familiar aos alunos.