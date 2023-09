Ousadia de Mariápolis é campeão em Rinópolis

A equipe do Atlético Ousadia F.C. de Mariápolis/Vereador Prof. Fernando Rombaldi, do treinador Ivan Marques, sagrou-se Campeão do Torneio Regional Aberto de Futebol Médio em Rinópolis, ao vencer por 3 a 0 a equipe Mercenários F.C./ Rinópolis, com os gols marcados por Alan Santos, Ernan e Alexandre Drogba.

O time mariapolense teve ainda Otávio, o goleiro menos vazado da competição.

O evento esportivo foi realizado no domingo (10), nas dependências do Estádio Municipal Eugênio Rino, em Rinópolis e teve a participação de dezesseis equipes de Rinópolis e cidades vizinhas.

CAMPANHA

-1° FASE

Atlético Ousadia 1 x 0 XV Novembro

Gol Garrincha/ Caiabú

-2°FASE

Atlético ousadia 1 x 1 Borussia/Rinópolis

Gol – Alexandre Drogba

–SEMIFINAL

Morro do Querosene / Parapuã 0 x 3 Atlético Ousadia

Gols-Alan Santos, Ernan e Garrincha/ Caiabú

-FINAL

Mercenários/Rinópolis 0 x 3 Atlético Ousadia.

Gols- Alan Santos, Ernan e Alexandre Drogba.