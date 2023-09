Motorista sai ileso após capotamento em marginal de Fernandópolis

Um homem de 41 anos saiu ileso após capotar o veiculo que dirigia na marginal Litério Grecco, próximo a uma antiga transportadora no bairro Ubirajara em Fernandópolis. O fato aconteceu na madrugada desta quarta-feira, dia 13.

As equipes do SAMU e Corpo de Bombeiros foram prontamente acionadas depois que ele mesmo saiu do veículo, as acabou sendo encaminhado para a UPA – Unidade de Pronto Atendimento

O motorista não conseguiu explicar o que levou ao capotamento do veículo.