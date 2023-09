FLÓRIDA: Falta de ar condicionado, uniformes e reforço são alvo de cobranças na Câmara

Em sessão realizada pela Câmara Municipal no dia 28, a instalação de equipamentos de ar condicionado, entrega de uniformes aos alunos e reforço escolar foram alvo de cobranças pelo vereador e presidente do legislativo, professor Rafael.

No uso da tribuna, professor Rafael mostrou sua indignação, já que desde o início do mandato, havia sido informado pelo Poder Executivo após procurá-lo, de que os equipamentos de ar condicionado seriam instalados e que no ano passado, no dia 30 de novembro, ocorreu uma licitação na qual sagrou-se campeã uma empresa que efetuaria os serviços na escola Octaviano; Emei, escola Mariana Militão e creches, porém, passado quase um ano, não houve a execução do projeto.

Quanto aos uniformes, professor Rafael novamente atribuiu a situação como vergonhosa, já que por estar no mês de agosto, a Secretaria de Educação ainda não realizou a entrega aos alunos. As aulas de reforço escolar também foram cobradas.

A situação do elevador instalado na escola Octaviano, que segundo o vereador, transformou-se em um “elefante branco”, também foi questionada, já que muitas pessoas precisam utilizar-se do equipamento, inclusive cadeirantes, mas não podem, por não estar em operação.

Rafael revelou ainda a situação em que se encontra a sala de computação da escola Octaviano, com computadores antigos e que mesmo com a emenda destinada por ele e pela vereadora Priscila Palomares para a aquisição de 20 novos notebooks / computadores, até o momento, não houve licitação e o projeto não saiu do papel.

“A situação é vergonhosa e lamentável. É preciso olhar com mais atenção para a Educação, nossas crianças precisam e merecem qualidade no ensino, pois, são elas o futuro de nossa cidade. Vou cobrar, vou fiscalizar e garantir que sejam garantidos os seus direitos”, disse professor Rafael ao Folha Regional.