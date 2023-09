Visita da Corregedoria na região cumpre patrulhamento de rotina, diz Polícia Militar

Tendo em vista a matéria veiculada pelo portal folharegionalNET, sobre a presença da Corregedoria da Polícia Militar na região, nossa reportagem solicitou informações do Setor de Comunicação e obteve mais informações a respeito.

Conforme a Polícia Militar, a passagem da Corregedoria na Nova Alta Paulista tem como único objetivo, promover o patrulhamento de rotina, uma vez que as equipes realizam este trabalho periodicamente em todo o Estado.

Apesar de ser mais comum a presença na Grande SP e em cidades que circundam a capital paulista, a Corregedoria também atua no interior, visitando as unidades de serviço e mantendo contato com seus pares de farda.