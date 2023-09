FLÓRIDA: Prefeitura executa obras de drenagem próximas ao novo conjunto habitacional

Tendo em vista a recente pavimentação do novo conjunto habitacional em construção no bairro Santa Lina, a Prefeitura de Flórida Paulista executou obras de drenagem que visam evitar alagamentos e enchentes que possam trazer prejuízos aos futuros moradores.

As obras foram iniciadas logo após a pavimentação do trecho localizado no fim da avenida 15 de Novembro, diante de avaliação de riscos e elaboração de projeto pela Secretaria Municipal de Obras e a Defesa Civil local.

Foram construídas linhas de tubos e caixas de captação com 2 m² cada, visando dar maior vazão e escoamento para as águas pluviais.

Todo o trabalho foi executado por profissionais da Prefeitura Municipal e custeado 100% com recursos próprios.

Conforme a Defesa Civil, serviços de inspeção da tubulação e demais componentes do sistema de drenagem serão realizados assim que forem registradas as primeiras chuvas com grande volume de água.