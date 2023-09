Cocaína em bexigas e sementes de maconha são encontradas em ônibus

Hoje, por volta das 14h33, um funcionário de uma empresa de ônibus que faz o transporte interestadual de passageiros, fez contato com a Polícia Militar para relatar o encontro de 42 porções de cocaína e um pino com sementes de maconha no interior de um dos carros da viação em Tupi Paulista.

Foi elaborado o boletim de ocorrência de tráfico de entorpecentes de autoria desconhecida.

Os objetos foram apreendidos e permaneceram à disposição da Polícia Civil.