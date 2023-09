FLÓRIDA: Para suprir demanda e zerar fila, Saúde faz mutirão de ultrassom

Visando suprir a demanda e zerar a fila de pacientes que aguardam por exames, a Secretaria Municipal de Saúde de Flórida Paulista está realizando um mutirão de ultrassonografia.

Conforme a secretária de Saúde, Irene Rachel da Silva Duarte, o mutirão se iniciou atendendo 60 pacientes por semana, com agendamento e o deslocamento feitos por ônibus da frota municipal.

Todas as quartas e sextas-feiras, os pacientes são encaminhados para Osvaldo Cruz, onde em uma clínica contratada, são realizados os exames.

Ainda conforme informou a secretária Irene Rachel, existiam pacientes que estavam há dois anos aguardando os exames e que agora, com a ação conjunta com a Prefeitura Municipal, vão sair da fila de espera, obter os diagnósticos por imagem e tratarem os mais variados problemas de saúde. No total, serão realizados 700 exames de ultrassonografia.

A secretária de Saúde ressaltou o apoio da administração municipal para a realização deste mutirão através do prefeito Fróio e vice Nei Gazola.