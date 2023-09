Grupo Muffato ainda dispõe de 100 vagas de emprego para nova unidade Max Cedral em Presidente Prudente

As oportunidades são para açougueiro, operador de empilhadeira e repositor. Não é preciso ter experiência para se candidatar.

O Grupo Muffato, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Sedepp), anuncia que ainda dispõe de 100 vagas de trabalho para o Max Cedral, nova unidade atacadista em Presidente Prudente, que será localizada na Avenida Joaquim Constantino, na antiga loja do Makro, com previsão de ser inaugurada no mês de novembro. Vale lembrar que o novo projeto é a quarta loja da rede em na cidade.

As oportunidades são para açougueiro, operador de empilhadeira e repositor e os pré-requisitos são estar com os documentos pessoais em dia, ter mais de 18 anos, gostar de atender pessoas e adaptar-se à rotina de trabalho do varejo. Há vagas para pessoas com deficiência, candidatos ao primeiro emprego e também pessoas com mais de 60 anos. Não é preciso ter experiência para se candidatar.

Para concorrer as vagas, após cadastro no www.empregaprudente.com.br, basta acessar a plataforma da empresa grupomuffatovagas.gupy.io e selecionar o município de Presidente Prudente, ou clicar diretamente no link abaixo, da plataforma Gupy, para preencher os dados solicitados:grupomuffatovagas.

A Prefeitura de Presidente Prudente, por meio do Programa Emprega Prudente da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Sedepp), é parceira da rede que atua em 38 cidades do Paraná e interior de São Paulo e emprega, aproximadamente, 19 mil colaboradores diretos

Nesta segunda-feira (18/09), o Grupo Muffato realizou no Centro Cultural Matarazzo o 1º Treinamento de Integração para os 75 colaboradores já contratados nesse processo seletivo, por meio das entrevistas realizadas desde o dia 04 de setembro, e que estão sendo feitas pela empresa na sede do Atende Prudente.

No evento de integração, além do acolhimento aos novos funcionários, a empresa abordou sobre o próximo passo, que será treinamento de 30 dias em outras lojas da rede.

Sobre as Inscrições:

Após cadastro no Emprega Prudente e na plataforma da Gupy, os candidatos devem ficar atentos ao e-mail e telefone fornecidos, para agendamento do processo de entrevistas. Depois, basta comparecer à primeira entrevista, no dia, local e horário agendados, levando carteira de trabalho (pode ser digital), CPF e RG.

Serviço: Em caso de dúvidas ao realizar a inscrição, o candidato pode procurar o Emprega Prudente localizado no Atende Prudente (Rua Mal Floriano Peixoto, 342 – Vila Marcondes) ou o Super Muffato Parque Shopping (Rua Siqueira Campos, 1545 – Jardim Califórnia) e solicitar ajuda à equipe do Emprega Prudente ou do RH da empresa.