SALMOURÃO: Reinaugurado o Estádio Municipal, após receber diversas melhorias

A Prefeitura de Salmourão, através da Secretaria Municipal de Esportes, realizou a inauguração da obra de reconstrução e restauração do Estádio Municipal Benedito Franco de Godoi.

Marcando a inauguração, contou com a realização do Torneio da Independência, com a participação de quatro equipes locais.

O Estádio Municipal que ficou em obras por um determinado período, passou por um processo de recuperação total do gramado que apresentava condições inadequadas para a prática esportiva, além da reconstrução de todos os alambrados e a manutenção das arquibancadas.

Também foram reformados os banheiros e a área de entrada do estádio.