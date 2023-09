Polícia Civil recupera moto e devolve para a vítima um dia após furto

A Polícia Civil recuperou, nesta quinta-feira (21), uma motocicleta furtada, no bairro Frei Moacir, em Dracena. O veículo havia sido levado, no dia anterior, de uma casa do Residencial Pitangueiras II.

De acordo com a polícia, um homem alertou que havia visto uma moto caída em uma área verde do bairro e, assim que os policiais chegaram ao local e verificaram a placa, foi possível constatar a existência de uma ocorrência de furto relacionada ao veículo. A motocicleta havia sido furtada na manhã desta quarta-feira (20). A vítima foi comunicada sobre a localização e, após os procedimentos policiais, teve a moto devolvida. “As investigações terão prosseguimento, com o objetivo de identificar e prender o autor do furto”, concluiu a Polícia Civil.