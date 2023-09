Emprego e renda são desafios do País, diz Alckmin em evento na cidade de Bauru

Vice-presidente lançou Programa de Qualificação para Exportação (Peiex) em Bauru que atenderá também Prudente e Araçatuba

Em evento de lançamento do Programa de Qualificação para Exportação (Peiex) em Bauru, iniciativa que auxilia e qualifica empresários interessados em exportar seus produtos, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), afirmou que o maior desafio do Brasil hoje está na geração de emprego e renda à população.

O lançamento do programa ocorreu nesta sexta-feira (22) no Senai de Bauru, na rua Virgílio Malta, e contou também com as presenças de Jorge Viana, presidente da Apex Brasil (responsável pelo Peiex), Rodrigo Agostinho, ex-prefeito de Bauru e atual presidente do Ibama, Vitor Lipe e Fábio Teruel, deputados federais.

Autoridades locais e regionais, também compareceram. Entre eles o ex-deputado Pedro Tobias, o prefeito de Borebi Geraldo e o floridense Toninho Alencar (que foi candidato a deputado federal e atualmente é empresário em Bauru).

Alckmin chegou ao Senai pouco depois das 15h20. Ele foi o último a discursar e celebrou, por exemplo, a aprovação do novo arcabouço fiscal – que substituiu o antigo teto de gastos – e da reforma tributária, que passou pela Câmara dos Deputados e está sob análise do Senado Federal.

Para o vice-presidente, o avanço no setor tributário e no fiscal são fundamentais para que o Brasil melhore sua imagem no Exterior e alavanque exportações – assunto em torno do qual está o programa lançado nesta sexta-feira.

“Superamos o Estados Unidos em números de exportação de soja e milho e temos hoje um BNDES mais fortalecido, pronto para financiar grandes investimentos industriais. O Brasil não exportará apenas commodities. Exportaremos também aviões, máquinas agrícolas e produtos de qualidade”, afirmou.

Segundo Alckmin, o fortalecimento da indústria e agroindústria no País aumenta a posição do Brasil na competitividade da economia internacional e amplia a capacidade nacional de exportação. “É um caminho natural”, destacou.

A qualificação do Peiex é realizada gratuitamente por uma equipe de especialistas em comércio exterior da Athon Ensino Superior em formato online ou presencial a partir dos núcleos existentes do programa. Ao todo, serão atendidas 100 empresas de BAURU e mais 25 de PRESIDENTE PRUDENTE e 25 de ARAÇATUBA, que terão polos vinculados ao núcleo bauruense.