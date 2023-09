Incêndio de grandes proporções em APP mobiliza Bombeiros, em Paulicéia

Ainda conforme os bombeiros, o consultor da Cesp afirmou que verificou a área queimada pelo site do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) e constatou que o fogo atingiu 500 hectares de APP do Rio Paraná, a margem do reservatório da Usina Hidrelétrica Engenheiro Sérgio Motta e canaviais de uma usina de açúcar e álcool.