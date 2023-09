Morre motociclista prensada por van e caminhonete em Fernandópolis

A motociclista de 59 anos que foi prensada por uma van e uma caminhonete morreu depois de ficar quatro dias internada no Hospital de Base de São José do Rio Preto (SP), no domingo (24). O acidente aconteceu na quinta-feira (21), em uma rotatória que liga a avenida Expedicionários Brasileiros com a Líbero de Almeida Silvares, no Centro de Fernandópolis (SP).