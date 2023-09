Congressos Científicos 2023 têm inscrições prorrogadas pelo Centro Universitário de Adamantina

As inscrições gratuitas para os Congressos Científicos 2023 do Centro Universitário de Adamantina foram prorrogadas até o dia 25 de setembro. Lembrando que haverá certificação aos participantes e que os resumos serão colocados nos anais do Congresso, podendo ser utilizados no futuro dos alunos nas questões profissionais, como provas de residência ou até horas complementares no próprio curso.

A edição CIC 2023 acontece de 23 a 25 de outubro no Câmpus II (avenida Francisco Bellusci, nº 1.000) e as inscrições podem ser feitas no hotsite www.fai.com.br/cic.

Com o tema “Ciência: Avanços e Desafios”, o evento científico, promovido pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPPG), contará com mesas-redondas, palestras por área de conhecimento e minicursos, além das tradicionais apresentações de trabalhos.

O 17º Congresso de Iniciação Científica de nível universitário (XVII CIC) é destinado aos alunos de graduação, o 16º Congresso de Iniciação Científica é direcionado aos estudantes dos ensinos Fundamental, Médio e Técnico (XVI CIC Júnior), e a 13ª edição do Congresso de Pesquisa Científica é voltada aos graduados, professores e pesquisadores (XIII CPC).

“Nosso objetivo é consolidar a estrutura iniciada ano passado, oferecendo diferentes formas de participação, pois, além da tradicional apresentação de trabalhos, os discentes poderão vivenciar um congresso dinâmico com palestras e minicursos. Acreditamos que, deste modo, o congresso irá contribuir de forma efetiva na formação dos nossos alunos”, ressalta o coordenador geral de Pesquisa, Prof. Dr. Paulo Roberto Rocha Júnior.

Lançamento de Foguetes

A partir dessa edição, o Lançamento de Foguetes será um evento à parte, permitindo a participação dos estudantes de graduação.

“Neste ano, além dos alunos dos ensinos fundamental e médio, teremos os alunos da graduação participando do Lançamento de Foguetes”, afirma a pró-reitora de Pesquisa e Pós-Graduação, Prof.ª Dra. Márcia Zilioli Bellini.

Estrutura dos Trabalhos

Os alunos inscritos no CIC Júnior 2023 poderão participar apresentando assuntos do seu interesse na modalidade pôster ou na categoria maquetes.

No XVII CIC Universitário e no XIII CPC são quatro estruturas de trabalho disponíveis para submissão: trabalho científico, relato de caso, relato de experiência ou revisão de literatura, que serão apresentados de forma oral ou pôster.

A modalidade de apresentação de cada trabalho será definida por uma Comissão Interna de Avaliação. As regras de submissão de trabalhos podem ser acessadas em www.fai.com.br/cic. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail [email protected].

Datas importantes

Em 11 de outubro serão divulgados os trabalhos aceitos para apresentação. Já no dia 19, estará disponível a programação dos Congressos.