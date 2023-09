LUCÉLIA: Eleição para escolha de novos membros do Conselho Tutelar conta com 15 candidatos

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Lucélia está realizando o processo seletivo de escolha para os membros do Conselho Tutelar para o quadriênio 2024/2028.

Após as fases de provas e avaliação psicológica, estão aptos para pleitear a vaga de conselheiro tutelar 15 candidatos, que já estão em campanha eleitoral em busca dos votos da comunidade luceliense.

No total, 15 candidatos estão concorrendo ao novo Conselho Tutelar que será composto pelos cinco mais votados e os demais ficarão como suplentes, para um mandato de quatro anos.

Confira agora os nomes e números dos candidatos que estão concorrendo:

– Aline Bonfochi – Número 62

– Ciane Filó – Número 63

– Claudia Pinheiro – Número 54

– Eleuci (Nenê) – Número 50

– Júnior Lopes – Número 61

– Larissa Lundstedt – Número 56





– Lucas Otaviano – Número 57

– Márcia Faco – Número 58

– Mariana Silva – Número 53

– Mirielli Barbosa – Número 64

– Pablo Lopes – Número 60

– Roseli Arruda – Número 52

– Sarah Bevilaqua – Número 55

– Susiani Rocha Guerra – Número 59

– Thalita Vieira – Número 65

A eleição acontecerá no próximo dia 1º de outubro no período das 8h às 17h na Emef Profª Maria do Carmo de Menezes Mendonça, sendo necessário para votar levar o título de eleitor e um documento com foto.

Poderão votar os maiores de 16 anos, inscritos regulamente como eleitores do município e que estão em dia com as suas obrigações eleitorais. Cada eleitor poderá votar em apenas um candidato na urna eletrônica que estará na escola Emef Profª Maria do Carmo de Menezes Mendonça, no período das 8h00 às 17h00.







FOTO