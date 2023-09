Carro pega fogo após bater em árvore no centro de Flórida Paulista

Um veículo pegou fogo após bater em uma árvore na manhã de hoje (30), no centro de Flórida Paulista.

Conforme apurado no local dos fatos pelo jornalismo Folha Regional, a condutora informou que seguia com o Civic, sentido Centro de Lazer / Praça Gerson Ferracini, quando ao se aproximar da lombada existente antes do cruzamento da Avenida 9 de Julho com a Presidente Vargas, outro carro que seguia a frente teria efetuado manobras no obstáculo e para não bater em sua traseira, a mesma desviou e acabou atingindo a árvore.



Com a colisão, a parte frontal ficou danificada, houve o acionamento do airbag e a quebra do para-brisas, além das chamas que tiveram início no painel do carro, mas que foram contidas com o uso de extintores de motoristas que passavam pelo local.



Uma mulher, que havia acabado de pegar carona com a condutora, sofreu ferimentos na face e precisou ser levada para atendimento médico na Santa Casa de Misericórdia. Apesar do susto, a condutora não se feriu.



A Polícia Militar atendeu a ocorrência e acionou a perícia que vai apurar as causas do acidente.