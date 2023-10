Confira o resultado da eleição do Conselho Tutelar de Flórida Paulista

Terminou às 17h deste domingo, o processo eleitoral para escolha dos cinco conselheiros tutelares que vão compor o mandato 2024/2027 do Conselho Tutelar de Flórida Paulista.

A eleição contou com o emprego das urnas eletrônicas, bem como do acompanhamento da chefe do Cartório Eleitoral de Adamantina, do Promotor de Justiça, Dr. Samuel Camacho Castanheira, dos membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Flórida Paulista, o CMDCA e da Secretaria Municipal de Promoção Social.

Um total de 1.278 pessoas compareceram às urnas para a votação.



CONFIRA ABAIXO O RESULTADO DA VOTAÇÃO:

Melissa Servi (10) – 30 votos

Simone (12) – 174 votos

Cícera (15) – 72 votos

Marcos Chaves (18) – 117 votos

Ana Carolina Broisler (20) – 25 votos

Shirley (21) – 61 votos

Débora Amaral (22) – 157 votos

Daniela (23) – 105 votos

Orlando Spuner (33) – 61 votos

Elaine Santos (44) – 229 votos

Andréia (55) – 49 votos

Vinícius Teixeira de Oliveira (77) 188 – votos

Portanto; estão eleitos para compor o novo quadro de membros do Conselho Tutelar:

1º – Elaine, 229 votos; 2º Vinícius, 188 votos; 3º Simone, 174 votos; 4º Débora, 157 votos; 5º Marcão, 117 votos.

Dos dois candidatos que disputavam a recondução ao cargo, as conselheiras Shirley, Elaine Santos e o conselheiro Orlando Spuner, apenas Elaine, que foi a mais votada de todo o processo, que conseguiu votos suficientes para se manter no Conselho Tutelar.

Vinicius, Débora, Simone e Marcão, vão ocupar pela primeira vez o cargo.

O mandato terá início em janeiro de 2024.