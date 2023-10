FLORA RICA: Iluminação do estádio municipal será inaugurada no dia 4 de outubro

No próximo dia 4 de outubro será realizado um jogo de futebol para marcar a inauguração da nova iluminação do estádio municipal.

O projeto de iluminação do estádio municipal foi realizado através de recursos próprios da Prefeitura de Flora Rica, após solicitação da Secretaria Municipal de Esportes. “Agora temos mais esta alternativa para ampliar a prática esportiva no município, através de jogos a noite”, explicou Roberto Nardi.

Ainda de acordo com o secretário, o jogo de estréia da nova iluminação contará com quatro equipes do município (Real Flora, Juventude, Asas de Ouro e Veteranos), inclusive, será um jogo “campão”, de 11 contra 11, com atletas das quatro equipes mesclados.

“Quero agradecer ao prefeito Fábio que fez de tudo para que esse sonho de termos uma iluminação no estádio municipal fosse realizado e a todos da administração municipal que ajudaram de alguma maneira. Em breve iremos ter eventos noturnos”, destacou o secretário Roberto Nardi.