JUNQUEIRÓPOLIS: ACERUVA 2023 elege Rainha e Princesas da Festa que começa no dia 11

Na noite de sábado, 30, foram eleitas a Rainha da Aceruva 2023, Maria Eduarda Aparecida B. Martins, a 1ª Princesa, Ana C. Rodrigues e a 2ª Princesa, Vitória Carla Cabrera. O evento lotou as dependências do Centro de Educação Profissional (CEFE).

Dez candidatas concorreram aos títulos e as eleitas representam oficialmente a Aceruva 2023 que acontece de 11 a 14 de outubro, com entrada franca.

O júri foi composto por cinco integrantes, sendo eles: Ricardo Jacomelli Pereira (Dracena), Ana Moreira Alves (Dracena), Juliano Souza Rosa (Irapuru), Gabriela Ferreira Larentis (Miss Dracena 2023) e Sílvia Aline Ferreira (Dracena).

A nova Rainha, Maria Eduarda recebeu a coroa e faixa da Rainha da Aceruva 2022, Ana Caroline Venâncio Porto, que transmitiu o cargo.

A premiação do concurso foi de R$ 2 mil para Rainha, R$ 1 mil para 1ª Princesa e R$ 500 para 2ª Princesa.