FLÓRIDA: Secretaria de Meio Ambiente realiza plantio de árvores com escolas, Lions e Instituto Retribuir

No dia 21 de setembro foi comemorado o Dia Internacional da Árvore.

A SEMMA – Secretaria Municipal de Meio Ambiente, realizou plantio de árvores no município de Flórida Paulista, conscientizando as crianças e passando a elas a importância que as árvores têm para todos os seres vivos.

Participaram das atividades as escolas PEI Pércio Gomes Gonzales e Emei Octaviano José Correa, Lions Clube de Flórida Paulista-Amizade e Instituto Retribuir.

Na oportunidade foi realizado o plantio de espécies nativas regionais na área de preservação permanente no sítio Santa Maria.

Os alunos ainda puderam conhecer uma nascente e compreender a importância das matas ciliares.