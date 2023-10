Educação de SP paga mais de R$ 14 milhões em bônus a 5.006 profissionais da região de Presidente Prudente

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) definiu para 6 de outubro o pagamento do bônus de professores e profissionais que atuam nas unidades de ensino e órgãos administrativos da pasta. Neste ano, o valor total ultrapassa os R$ 450 milhões. Para a região de Presidente Prudente serão destinados mais de R$ 14 milhões a 5.006 servidores.

Recebem bônus os profissionais da direção e coordenação escolar, professores e equipes de apoio das unidades e diretorias regionais de ensino, com base nos resultados do Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (Saresp) e Índice de Desenvolvimento da Educação de São Paulo (Idesp) em três níveis: escola, região e estado. Em toda rede estadual serão beneficiados 181.702 trabalhadores.

Além das notas atingidas pelos estudantes na avaliação estadual, o Idesp leva em consideração outros índices, como o de fluxo escolar, que leva em consideração índices de aprovação e reprovação. A bonificação paga em outubro é referente aos resultados alcançados pela rede no ano letivo de 2022. A média paga aos profissionais da Educação será de R$ 2,4 mil.

Novas regras para o pagamento do bônus

Recentemente, o secretário da Educação, Renato Feder, anunciou as novas regras para o pagamento da próxima bonificação. Em 2024, a Seduc-SP levará em consideração, para o pagamento do bônus, o resultado do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), as condições estruturais das escolas, o perfil das escolas e o perfil racial dos alunos.

O Ideb é um índice nacional calculado a partir do resultado nas provas do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) e dos dados de aprovação escolar.