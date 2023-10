Sem apoio de Pacaembu, Prefeitura de Flórida reforma ponte de divisa dos municípios

Mais uma vez, sem contar com o apoio da Prefeitura de Pacaembu, mas com foco na necessidade de deslocamento dos moradores da zona rural, da escoação da produção agrícola e transporte de estudantes e pacientes, a Prefeitura de Flórida Paulista reconstruiu a “ponte do Tamaio” que fica na divisa de ambos os municípios.

Conforme o setor de Obras de Flórida Paulista foi realizado o contato por mais de um ano com a Prefeitura de Pacaembu, porém, não houve o interesse por parte do município vizinho na parceria de reforma da ponte – que é um dos meios de ligação e deslocamento dos moradores da zona rural.

Mesmo diante da negativa do município pacaembuense, o prefeito Wilson Fróio Júnior determinou que fosse realizado todo o serviço com o empenho de homens e máquinas da Prefeitura de Flórida Paulista.

Foram realizados os serviços de compactação de solo, aterro, reconstrução do tablado, cabeceiras e outros componentes que ganharam um “reforço extra” para maior durabilidade.

No ano passado, o mesmo serviço foi realizado na divisa do córrego Iracema, também sem a participação do município de Pacaembu.

“É preciso que estejamos preparados para que quando chegar o período chuvoso, a população da zona rural possa contar com pontes, estradas e vias em boas condições para o deslocamento. Flórida tem feito muito bem a sua parte”, destacou o prefeito Fróio.

Seguindo o cronograma, novas pontes na zona rural deverão ser reformadas.