Colisão frontal na SP-294 deixa vítimas presas nas ferragens

Um grave acidente entre dois automóveis no início da manhã deste domingo (8), por volta das 5h30, deixou duas pessoas feridas no trecho em obras da rodovia SP-294, próximo ao Jardim Maracá, zona norte de Marília.

No momento da colisão, duas vítimas ficaram presas nas ferragens, uma em cada veículo envolvido no acidente.

Equipes do Corpo de Bombeiros removeram as vítimas do local e imediatamente entregaram aos cuidados do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e equipe de resgate da concessionária responsável pela rodovia.