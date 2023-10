Presidente Prudente será sede dos Jogos Abertos do Interior em 2024 e 2025

Presidente Prudente foi escolhida como a sede das próximas edições dos Jogos Abertos do Interior, em 2024 e 2025. A cidade foi eleita por aclamação, com manifestações favoráveis dos representantes de todas as diretorias regionais de Esporte do Estado, em cerimônia ocorrida na manhã deste domingo (08), em São José do Rio Preto, com a presença da Secretária Estadual de Esportes, Coronel Helena Reis.

A capital regional voltará a ser sede da tradicional “Olimpíada Caipira” após 32 anos, tendo recebido os jogos pela última vez em 1992. Antes daquela edição, Prudente também havia sido sede da competição em 1980.

O prefeito Ed Thomas lembra que a cidade é um dos grandes celeiros do esporte no Brasil, tendo formado vários atletas de renome internacional no atletismo, basquete, natação, em outras modalidades. Além disso, conta com praças esportivas de grande porte e que foram recentemente revitalizadas ou estão em fase final de reforma, como é o caso do Ginásio Municipal de Esportes e o Estádio Caetano Peretti, que receberá nova iluminação e poderá receber partidas noturnas.

“Prudente tem o esporte em seu DNA, e a volta dos Jogos Abertos do Interior é um passo definitivo para a retomada da tradição esportiva da cidade. É uma honra sediar esta competição e temos certeza de que serão duas edições de altíssimo nível”, declarou Ed.

A previsão é de que os Jogos Abertos do Interior em 2024 ocorra na primeira quinzena de setembro, coincidindo com as atividades de aniversário da cidade e também com a Expo Prudente.