Prudentino Gulherme Piai é o novo secretário de Agricultura do Estado

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, escolheu o produtor rural prudentino Guilherme Piai Silva Filizzola como novo secretário de Agricultura e Abastecimento do estado.

Piai entra no lugar de Antonio Julio Junqueira, que pediu demissão do cargo na semana passada, alegando razões familiares e incômodo com interferência política na secretaria.

O novo secretário é filiado ao Republicanos, partido de Tarcísio, apesar disso, a indicação de Piai é considerada como da “cota pessoal” do governador paulista.

Nascido em Presidente Prudente, Piai tem 33 anos e é formado em administração de empresas, com pós-graduação em gestão pública. No Itesp, ele coordenou a maior regularização fundiária no campo e entregou títulos de propriedade a 528 assentados do Pontal do Paranapanema e 37 escrituras para médios e grandes proprietários rurais da região.

No mês passado, Piai assumiu a secretaria executiva da pasta para reforçar outras frentes de extrema importância para o agro paulista, como expansão dos programas de extensão rural e capacitação técnica no campo e ampliação do portfólio de pesquisa e desenvolvimento dos institutos agronômicos estaduais.

A nomeação de Guilherme Piai para a titularidade da Secretaria de Agricultura e Abastecimento foi publicada no Diário Oficial do Estado desta quarta, sendo a primeira troca no primeiro escalão do governo Tarcísio em 10 meses de gestão.