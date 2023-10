Aposta de Lucélia ganha a Quina sozinha e leva prêmio de R$ 13,4 milhões

A Caixa confirmou que uma aposta de Lucélia foi a única a acertar as cinco dezenas do concurso 6265 da Quina realizado em 13/10/2023. O prêmio é de R$ 13.415.923,25.

Os números sorteados foram: 44,52,63,71,77.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, 87 acertaram a quadra (4 acertos), e cada um ganhou R$ 7,525.26. Outros 5604 acertaram o terno (3 acertos), e cada um levará R$ 111.26. Já 149081 apostadores acertaram o duque (2 acertos), e cada um ganhará R$ 4.18.

COMO APOSTAR NA QUINA?

A aposta mínima da Quina, com cinco dezenas, custa R$ 2,50. Quanto mais números o apostador marcar, maior é o preço da aposta –ele pode escolher de 5 a 15 dezenas, do número 01 ao 80. O valor de uma aposta com 6 dezenas é de R$ 15; com 10 números, é de R$ 630; já a aposta com 15 números custa R$ 7.507,5?0.

São realizados 6 sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 20h. Ganham prêmios quem acertar a quina (5 acertos), a quadra (4 acertos), o terno (3 acertos) e o duque (2 acertos). As apostas podem ser feitas pela internet, no site das Loterias da Caixa Econômica Federal, ou presencialmente nas lotéricas de todo o país até as 19h.

Os vencedores têm até 90 dias após a data do sorteio para retirar os prêmios. Depois deste prazo, o valor é repassado para o FIES (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior).