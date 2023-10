Dinheiro do caixa é levado em furto de mercadinho

Um indivíduo invadiu o Mercadinho Resende, em Flórida Paulista, na madrugada deste sábado (14) e furtou o troco que estava no caixa da empresa, gerando prejuízo ao estabelecimento comercial.

O interior do mercadinho foi acessado após o autor arrombar uma porta de vidro.

O autor teve tempo hábil para praticar o furto e fugiu deixando para trás uma chave de fenda e um calçado que foi apreendido.



A Polícia Militar foi acionada e realiza os trabalhos de buscas pelo autor. A Polícia Civil registrou o caso acionando a perícia para a coleta de informações e imagens.

Informações que possam levar ao autor do furto podem ser repassadas para as polícias Militar e Civil. A identidade do denunciante será mantida em absoluto sigilo.

Conforme o empresário Oswaldo Resende, apesar do prejuízo, a empresa funcionará normalmente neste fim de semana.