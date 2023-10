LUCÉLIA: Escola Carlos Bueno e curso de Educação Física promovem a 1ª Ecotrilha em comemoração ao Dia das Crianças

Na manhã de terça-feira, 10, a Escola Municipal (EMEF) Prof. Carlos Bueno, de Lucélia, em parceria com o curso de Educação Física do Centro Universitário de Adamantina, promoveu a ecotrilha “Caminhos da Aventura”, em comemoração ao Dia das Crianças.

O evento, idealizado pela diretora Márcia Regina Janegitz Cardoso e pela professora de Educação Física da escola, Tatiana Liodório, aconteceu na Fazenda Yamada, envolvendo 250 alunos do 1º ao 5º anos, 20 professores e 20 funcionários. “A ecotrilha foi um momento de total alegria e interação! Como diretora, tenho buscado parcerias para tornar a nossa escola um espaço ainda mais interessante e unir-se ao Centro Universitário na organização desse evento foi maravilhoso. Os alunos do curso de Educação Física acolheram as crianças e a equipe escolar com muito carinho, cuidado e paciência e isso fez toda a diferença. Gratidão a todos que colaboraram e que venha a trilha de 2024!”, destaca Márcia.

Os principais objetivos foram promover a interação e a cooperação entre os membros da comunidade escolar e estimular a prática de atividade física ao ar livre, bem como o respeito pela natureza.

O curso de Educação Física, junto com a equipe da escola elaborou o percurso, as provas de desafios e fez o monitoramento das provas com os alunos. Ao final, foi oferecido um delicioso almoço a todos os envolvidos.

“Foi sensacional. Além de ter sido uma experiência muito divertida, foi um importante aprendizado, ainda mais agora, que estou prestes a me formar. Agradeço ao curso de Educação Física e ao Centro Universitário por proporcionar esses momentos”, ressalta o aluno Luis Octavio Cardoso Montanari.

Para Luiz Francisco Carvalho Rosembaum, do 8º termo, participar da ação foi gratificante. “Ter o contato com as crianças mostrou mais ainda o quão bom é estar na área da Educação Física e poder ter essa vivência de professor/monitor. Iniciativas assim beneficiam a todos, tanto as crianças, por terem um dia fora da rotina, quanto aos alunos, que conseguem ter uma experiência prática para que no futuro se envolvam com mais ações e projetos do mesmo gênero”, diz.

A coordenadora do curso, Prof.ª Dra. Gabriela Gallucci Toloi, espera que esta parceria continue forte. “Quando a diretora Márcia e a professora Tatiana nos convidaram para participar da ação, logo abracei a ideia, pois adoro atividades ao ar livre e de aventura. Poder trabalhar com crianças e ainda ter a possibilidade de oferecer mais uma forma de exploração de conhecimento prático aos alunos do meu curso é sempre um motivo que almejo. Fiquei admirada com a organização da equipe da escola e a força de vontade para proporcionar experiências diferentes às crianças. Foi gratificante ver a alegria de todas elas e poder participar desses momentos de aprendizado mútuo. Vale enaltecer que desde o início, tivemos o apoio da Pró Reitoria de Extensão e, no dia da ação, os funcionários foram muito eficientes. Priorizo mais ações como esta, com a parceria de escolas e universidade”, conta.