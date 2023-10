Nomeação de Guilherme Piai para secretário de Agricultura do Estado é recebida com otimismo na região

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, escolheu o produtor rural prudentino Guilherme Piai Silva Filizzola como novo secretário de Agricultura e Abastecimento do estado.

O prudentino Guilherme Piai já assumiu o comando da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. Ex-diretor executivo da Fundação Itesp (Instituto de Terras do Estado de São Paulo) e ex-secretário executivo da pasta, ele assume a vaga de Antonio Julio Junqueira, que deixou o cargo por razões de ordem familiar.

A nomeação de Guilherme Piai para a titularidade da Secretaria de Agricultura e Abastecimento foi publicada no Diário Oficial do Estado de quarta-feira (11 de outubro), sendo a primeira troca no primeiro escalão do governo Tarcísio em 10 meses de gestão

A nomeação de Piai para ser o gestor da pasta de Agricultura repercutiu na região Oeste Paulista e inclusive na Nova Alta Paulstal, onde o novo secretário estadual tem forte ligação.

A ADNAP (Associação Direita Nova Alta Paulista) mostrou grande otimismo com a nomeação uma vez que Piai tem forte ligação com a associação.

Desta forma a ADNAP através das redes sociais parabenizou o novo secretário assim que foi anunciada a nomeação: “ADNAP parabeniza Guilherme Piai Silva Filizzola por sua nomeação como o novo Secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo”, publicou.

Marcos Lima vice-prefeito de Lucélia e ligado ao setor de agricultura, vibrou com a nomeação ressaltando à reportagem que Piai “mereceu a nomeação” e que a indicação do prudentino ao cargo de secretário estadual coloca “o Oeste Paulista no primeiro escalão do governo estadual”.

Para o presidente do Cirsop (Consórcio Intermunicipal de Resíduos Sólidos do Oeste Paulista), Roger Fernandes Gasques (PP), prefeito de Álvares Machado, a indicação de Piai para a Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo é “um grande ganho para a região”. “Ele teve uma ascensão muito rápida. Com certeza, a região tem muito a ganhar com isso, é uma grande representatividade que nossa região tem no governo do Estado. Tenho certeza que com a competência e o dinamismo dele, ele vai desenvolver um bom trabalho na Secretaria de Agricultura não só para nossa região, mas para todo o Estado”.

GUILHERME PIAI

Nascido em Presidente Prudente, Piai tem 33 anos e é formado em administração de empresas, com pós-graduação em gestão pública. No Itesp, ele coordenou a maior regularização fundiária no campo e entregou títulos de propriedade a 528 assentados do Pontal do Paranapanema e 37 escrituras para médios e grandes proprietários rurais da região.

No mês passado, Piai assumiu a secretaria executiva da pasta para reforçar outras frentes de importância para o agro paulista, como expansão dos programas de extensão rural e capacitação técnica no campo e ampliação do portfólio de pesquisa e desenvolvimento dos institutos agronômicos estaduais.

Com a troca no comando da Secretaria de Agricultura e Abastecimento a pedido de Antonio Junqueira, Piai deve anunciar nos próximos dias um novo nome para a secretaria executiva.