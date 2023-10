Mulher é socorrida com suspeita de lesão na coluna após cair de ponte

Uma mulher foi conduzida para atendimento médico com suspeita de lesão na coluna depois de sofrer queda de uma ponte existente na área urbana de Bastos (SP), mais precisamente no final da Rua Belém, cruzamento com a Rua Luís Guedes, na madrugada desta sexta-feira, dia 20. A vítima foi atendida pelo Corpo de Bombeiros de Tupã e por um médico de Bastos e depois encaminhada para a Santa Casa de Tupã.

De acordo com informações, por volta das 5 horas da manhã de hoje o Corpo de Bombeiros de Tupã foi acionado para atendimento de uma ocorrência na cidade de Bastos onde uma mulher teria caído de uma ponte e de imediato as guarnições de salvamento ABS-10110 e resgate UR-10116 se deslocaram para o local onde constataram que realmente uma mulher havia sofrido um queda e apresentava uma possível lesão na coluna.



Ainda conforme apurado, o Corpo de Bombeiros adotou as técnicas de salvamento terrestre para retirada da vítima, uma vez que estava em local de difícil acesso, e, após o médico do município de Bastos que estava no local com a ambulância avaliar a vítima, foi solicitado que a guarnição de resgate encaminhasse a mulher para a Santa Casa de Tupã, devido á gravidade do seu estado de saúde.