A caminho do trabalho, mulheres sofrem acidente na SP-294

Acidente ocorreu no início da noite de ontem, na SP-294

Duas mulheres de Flórida Paulista que se deslocavam no início da noite de ontem (25), para assumirem o serviço em uma unidade de saúde de Adamantina, sofreram acidente após o carro que estavam, um GM Astra, colidir contra uma cerca e invadir uma propriedade rural às margens da SP-294, próximo do Frigorífico Alimenta.



Conforme informações da polícia, o acidente ocorreu por volta das 18h30, a condutora relatou a perda do controle e direção do veículo. Ela e a passageira que atuam no segmento de enfermagem, sofreram ferimentos leves.

A ocorrência foi registrada como choque e o atendimento foi prestado por equipes do Corpo de Bombeiros de Adamantina, Concessionaria Eixo, Polícia Militar e Polícia Rodoviária.