Lançamento de livro marca o aniversário de 82 anos de Flórida Paulista

Obra do escritor e historiador Tiago Rafael traz a breve história da Cidade Amizade

A noite desta quarta-feira (25), data em que foi comemorado o aniversário de 82 anos de Flórida Paulista, foi marcada pelo lançamento do livro “Breve História de Flórida Paulista – 1941/2023”, realizado pelo escritor e historiador Tiago Rafael dos Santos Alves.



Marcaram presença no evento realizado nas dependências da Câmara Municipal, o prefeito Wilson Fróio Júnior; presidente do legislativo Professor Rafael; vereadores Ricardo Motorista, Tiago Souza e Roselino; o delegado de Polícia Dr. Hilton Testi Renz; Tenente Coronel PM Júlio Romagnoli; Sargento PM D’Aquino; o vereador de Adamantina e representante da Diretoria de Ensino de Adamantina, Hélio José dos Santos; professor Sérgio Barbosa (representante da Cátedra Unesco); secretária de Educação, a senhora Carmen Lopes Paschoaleto; diretora da Escola Octaviano, a senhora Clélia Corveloni Pardinho; Pedro Ventura (representando o Instituto Retribuir); professores; alunos da Escola Pércio; membros da Loja Maçônica Estrela de Adamantina, convidados e pessoas de diversos segmentos.



Com o plenário da Câmara lotado, o lançamento foi marcado pelo discurso das autoridades e personalidades floridenses que inclusive constam no conteúdo do livro.

Ao fim da cerimônia de lançamento, ocorreu a primeira comercialização do livro e a concessão de autógrafos por Tiago Rafael, onde os presentes aproveitaram para eternizar o momento via vídeos e fotos.



O livro está sendo comercializado por apenas R$ 50 e será posteriormente disponibilizado no portal folharegionalnet.com.br e nos sites da Prefeitura e Câmara Municipal no formato ebook.

Destaca-se o amplo trabalho desenvolvido pelo escritor, para que a obra pudesse ser concretizada, impressa e então disponibilizada, tornando-se o primeiro documento histórico oficial do município de Flórida Paulista.

CONFIRA TODAS AS FOTOS DO EVENTO

