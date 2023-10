FLÓRIDA: Shows marcam a festividade de aniversário da cidade neste final de semana

A Prefeitura Municipal de Flórida Paulista elaborou uma programação especial para este mês de outubro, visando às festividades comemorativas aos 82 anos da Cidade Amizade.

A data oficial de aniversário de Flórida Paulista foi o dia 25 de outubro, porém a programação se estende durante todo o mês.

De acordo com a administração municipal foi feita uma programação buscando atingir toda a população, porém com gastos mínimos, devido a queda de arrecadação que vem atingindo os municípios.



Desta forma, grande parte das festividades contou com eventos esportivos como vôlei adaptado, festival de futebol na Areninha Esportiva, voleibol, torneio de futebol adulto, campeonato estadual de futebol sub-11 13 e 15, festival de basquete 3 x 3, festival de karatê, entre outros.

A programação iniciou com a Novena da Padroeira Nossa Senhora Aparecida, teve apresentação da Banda Marcial Municipal no coreto do jardim público e a realização da tradicional Cavalgada da Amizade.

O ponto alto da programação será neste final semana, nos dias 27 e 28 de outubro, no centro de lazer, com dois shows musicais. No dia 27 (sexta-feira) haverá show com a famosa Banda Fonte Luminosa e no dia 28 (sábado) show com a dupla Mauricio e Mauri. No centro de lazer terão barracas com comidas e bebidas beneficentes.